K nim mají, na nejfrektovanějších místech, přibýt další tři takzvané chytré zastávky. Na ty si však budou muset cestující ještě nějaký čas počkat.

Za přístřešky, které od dodavatele město převzalo, by měl Sokolov zaplatit přibližně 3,6 milionu korun. „Byla škoda, když máme pěkné autobusy MHD, že tomu neodpovídaly zastávky. Proto jsem o náhradu starých usilovala,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Každý modul nese vlastní díl skleněné výplně tak, aby v případě poškození byl vyměněn jen poškozený díl. Po celé délce přístřešku je v jeho vnitřku umístěna segmentová nerezová lavice. V případě bočnic je na nich umístěna opěrka z akátového dřeva s transparentní ochrannou lazurou,“ přiblížil vzhled přístřešku mluvčí radnice Vladimír Meuluzín.

Zdroj: Deník / Roman Cichocki

Každá skleněná výplň bude také opatřena barevnými polepy, aby se předešlo nárazům ptactva do této plochy. Grafický návrh těchto polepů koresponduje se symbolem města, tedy sokolem a dalšími prvky.

Na třech nejfrektovanějších místech v ulicích Rokycanova, Jednoty a Závodu míru, zůstaly staré zastávky. Počítá se zde totiž s chytrými zastávkami, které mají například v Karlových Varech. Aby mohlo k instalování Smart zastávek dojít, je třeba vypracovat projekt a poté vybrat v poptávkovém řízení dodavatele. Zatím ještě není jasné, kdy se chytré zastávky na určených místech objeví a zda to bude už v příštím roce. Přáním vedení města však je, aby to bylo co nejdříve. Cena chytré zastávky v plné verzi se může pohybovat od několika set tisíc korun až po milion korun.

Smart autobusové zastávky umí na panelech prezentovat aktuální jízdní řády, informovat o městě, zvládnou prodej reklam, disponují osvětlením zastávky a nástupiště, díky fotovoltaickým panelům jsou rovněž energeticky soběstačné. Lze v nich instalovat SOS tlačítko a komunikaci s linkou tísňového volání 112 či s městskou policií při propojení oboustranným audiohovorem s přenosem kamerového záznamu na pult centrální ochrany. Oznámí cestujícím i kolemjdoucím, jaký je den, kolik je hodin či jaká je venkovní teplota.