Společnost Ligneta, která v Sokolově provozuje městskou hromadnou dopravu, obměnila na začátku tohoto roku vozový park. Jedenáct nových autobusů nabízí zvýšení komfortu a efektivity přepravy.

Cestující v Sokolově a okolních obcích už jezdí novými autobusy | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Moderní autobusy značky MAN ze série Lion´s City představují nejenom výrazný skok v kvalitě dopravních služeb, ale také ukázkový příklad moderní technologie a designu. S vozidly, která získala v roce 2019 prestižní mezinárodní ocenění iF Design Award, se Sokolov řadí k městům s opravdu kvalitním vozovým parkem hromadné dopravy," říká mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Od nového roku ve zmíněné MHD nastaly i další novinky.

"První je, že od nového roku bude do bezplatné přepravy zahrnuta i jedna osoba doprovázející kočárek s dítětem do věku šesti let. Doposud jezdilo zdarma jen dítě. Na této pomoci rodinám či samoživitelkám jsme se shodli napříč společenstvím obcí, do kterých MHD zajíždí. Druhou novinkou v cenách jízdného je zvednutí ceny seniorské karty ze 400 na 500 korun. Ovšem pozor, zároveň zvedáme příspěvek města seniorům o sto korun. To znamená, že se jim zvýšená cena jízdného kompenzuje z peněz rozpočtu města. Ostatní jízdné se prozatím nemění, základní v hotovosti tak zůstává na 27 korunách, u dětí pak 13 korun. Stále se vyplatí čipové karty od dopravce, jímž je Ligneta, nebo jiné slevové karty, kdy je cena levnější u dospělého o deset korun a u dětí pak o pět korun," konstatoval místostarosta Jan Picka.

Městská hromadná doprava, provozovaná na Sokolovsku firmou Ligneta, zajíždí kromě Sokolova také do Březové, Lomnice, Citic, Těšovic, Svatavy a Dolního Rychnova. I tyto obce na provoz MHD přispívají. Za loňský rok zaplatil Sokolov provozovateli MHD 18,4 milionu korun. Celkově pak všechny obce, kam autobusy MHD zajíždí, platily 24,2 milionu korun.