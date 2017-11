Cestující, těšte se. Chystá se moderní nádražní budova

Sokolov – Bezbariérový přístup i sociální zařízení. Obchůdky, automaty na nápoje, vytápěná čekárna, zázemí pro zaměstnance, ale třeba i městskou policii. Dále bytové jednotky nebo spojovací průchod na autobusové nádraží. Řeč je o nové budově sokolovského nádraží.

Sokolovské nádražíFoto: Deník / Cichocki Roman

Většinu z těchto věcí berou možná v jiných městech jako samozřejmost. Ne však cestující na vlakovém nádraží v Sokolově.

To se má změnit během příštího roku. „Investor, jímž je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), předal objekt stavební firmě na začátku tohoto měsíce.

„Do konce ledna se budou vyklízet prostory a probíhat sanace sklepních prostor. Poté se dělníci vrhnou na další práce a prakticky až na jaře zaznamenají cestující určitá omezení. Bude to zejména při rekonstrukci odbavovací haly. Budeme se snažit, aby se jich to dotklo co nejméně,“ říká za SŽDC Patrik Konopásek. Měnit se bude fasáda, i vstup. Rekonstrukce se dočká i střecha. Jak avizuje investor, chtějí, aby žila celá budova nádraží. Kromě zázemí pro cestující a personál jsou to byty či komerční prostory.

„Jsou zde tři bytové jednotky. Chceme i zázemí jak pro naše zaměstnance, tak pro pracovníky Českých drah v osobní i nákladní přepravě. Nyní je obsazenost budovy na nějakých 80 procentech. Chceme více. Samozřejmě myslíme i na bezpečnost a budeme spolupracovat s městem. Chybět zde nebude kamerový systém či zázemí pro strážníky MP,“ dodal Konopásek.

„Tlak města na SŽDC kvůli opravě nádraží byl velký. Jsme v kontaktu a připravení na vzájemnou spolupráci,“ potvrdil starosta Sokolova Jan Picka.

Město postupně řeší i vzhled nejbližšího okolí nádraží. Směrem na Karlovy Vary koupilo opuštěné budovy s pozemky za 2,2 milionu korun. V roce 2018 realizuje projekt a rok nato chce lokalitu zvelebit. Směrem na Cheb se zase plánuje stavba plotu až k mostu přes řeku. Přechod kolejí zde totiž zaplatilo mnoho lidí životem.

SŽDC dále plánuje opravy nádraží v Kynšperku, Lokti, Chebu, Aši, Františkových Lázních a Bečově.