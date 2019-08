Vedení obce o tom a o projektu, jak tomu zamezit, hovořilo s premiérem Andrejem Babišem, který v pátek navštívil Karlovy Vary, Josefov, Lomnici na Sokolovsku a Rotavu.

Nepřizpůsobiví obyvatelé dělají ostatním lidem na sídlišti ze života peklo. Město proto chce byty koupit. Na to však potřebuje peníze. „Jediná páka kterou máme, je zakoupit byty zpět do vlastnictví města,“ řekl starosta Rotavy Michal Červenka.

To ale bude nelehký úkol. V Rotavě je totiž z 920 bytů pouhých 289 v majetku města. Zbylé jsou v soukromých rukách. Výjimkou nejsou majitelé z takových zemí jako je Arménie, Izrael či Rusko.

Rotava hodlá byty získat zpět za pomoci dotace na vykupování bytů. „Zároveň chceme, aby podmínky dotačního titulu byly otevřenější a cílová skupina nespadala opět do sociálního vyloučení, ale byly to například senioři, studenti či mladé rodiny,“ dodal starosta. Premiér doporučil, aby se obrátili na příslušné ministerstvo, které by mělo pomoci.