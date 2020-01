Strážníci spolus pracovníky z organizace Besip, rozdali lidem stovky reflexních doplňků. V Sokolově si při této bezpečnostní akci vybrali nejen centrum města a okolí, ale i nebezpečnou křižovatku u čerpací stanice Ono pod tamní průmyslovou zónou.

MP Sokolov při rozdávání reflexních prvků. | Foto: MP Sokolov

„V dopravním provozu je důležité být viděn. A to především za snížené viditelnosti. Týká se to i chodců ve městě, kde je pouliční osvětlení. I tady je řada míst, kde mohou řidiči zvláště při dešti a tmě takříkajíc neviditelného chodce přehlédnout. Na silnici mimo obec je to jasné, tam zákon chodcům přímo ukládá, aby měli reflexní prvky,“ uvedla preventistka městské policie Renáta Černá. Chodí i za dětmi z přípravných ročníků ZŠ Běžecká a Křižíkova. „Využili jsme přitom hravou formu výuky s využitím komiksu a omalovánek,“ dodala Černá.