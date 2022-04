"Maminka i dítě jsou v pořádku. Po porodu byli převezeni do nemocnice v Karlových Varech. Pro ženu z Ukrajiny to byl její druhý porod v životě. Výjezd záchranářů byl v Ostrově nad Ohří a porod proběhl cestou do Karlových Varů," řekl mluvčí záchranářů Radek Hes.