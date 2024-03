Vytvoření nových pracovních míst pro zaměstnance z odvětví v útlumu. Zároveň snaha o udržení těch současných, zejména v malých a středních podnicích. Rozvoj výzkumných a vývojových aktivit v kraji zamřených na energetickou transformaci a snižování emisí.

Setkání zástupců Sokolovska s maďarskou delegací | Foto: Deník/Roman Cichocki

Ale například také otázky kolem těžko zvládnutelného administrativního zpracování dotačních titulů pro malé obce. To vše řeší zástupci dvaceti měst a obcí Sokolovska, kterým má pomoci operační program Spravedlivá transformace.

Podporu najdou projekty nového využití území dotčeného těžbou uhlí. Zahrnují širokou škálu možností od veřejné infrastruktury až po nové ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity. Vše je zatím v plánech, aby tyto mohly být uvedeny do praxe, je důležitá spolupráce právě samospráv, ale i klíčových firem v regionu, jako jsou například Sokolovská uhelná, skupina SUAS GROUP anebo Synthomer. Důležité jsou i poznatky z okolních zemí v Evropě. Těmi se mohou inspirovat v regionu a naopak přispět svými zkušenostmi v takzvané po uhelné době. Příkladem může být Německo nebo Maďarsko, jehož zástupci tento týden navštívili Sokolov.

„Není třeba vymýšlet, co už vymyšleno bylo. Je třeba umět sdílet zkušenosti a poznatky,“ uvedl starosta Sokolova Petr Kubis. Setkání se zúčastnil i starosta Chodova a zároveň zástupce Karlovarského kraje Patrik Pizinger.

"Dnes už obce u nás v regionu mohou žádat o podporu. Jde například o projektovou podporu, o podporu svých sportovních aktivit, investic do rozvoje města a obcí. Jsou připravené peníze pro malé a střední podniky v Karlovarském kraji, máme zde modernizaci středních škol a další. Program spravedlivé transformace navazuje na strategii Restart, která byla schválená pro uhelné regiony," řekl Pizinger.

Důležitou součástí je ale podpora menších obcí. "Potřebujeme obce a města posílit v jejich kapacitě, aby byly schopné se radnice připravit, aby byly schopné připravovat projekty a zvládnout celý proces. Měl by být rychlý a nebyrokratický. My jako Karlovarský kraj jsme schopni říkat řídícím orgánům, co městům a obcím překáží v tom, aby byly schopné sáhnout si na dotační tituly, co jim chybí, co jim v tom překáží. Mají možnost hovořit do nastavení operačního programu. Je to živý proces a myslíme si, že je to správná cesta," konstatoval Pizinger.

Jako příklad uvedl úřednický aparát Sokolova a Chodova, o který se mohou opřít, zatímco malé obce ho nemají. Tam si starostové musejí vše dělat sami anebo si někoho najmout, podmínky jsou pro ně složité. Stát by měl podle Pizingera tyto malé obce podpořit v tom, aby to zvládaly. "Já si myslím, že jedna z cest je společenství obcí, které bychom rádi na Sokolovsku vyzkoušeli," dodal Pizinger. Prozatím kraj, i prostřednictvím Sokolova, s obcemi komunikuje. Sbírá jejich projektové záměry, které poté konzultují na ministerstvu tak, aby dokázali zajistit podmínky k čerpání dotací.