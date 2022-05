Návštěvníci stránek se v jednotlivých sekcích seznámí s aktualitami v této oblasti, vyhláškami či plánem odpadového hospodářství Chodova. Nechybějí formuláře ke stažení, například pro objednání popelnice či žádost o zapojení do systému.

Lidé se na stránkách například dozvědí i to, co s kuchyňským odpadem. Město se rozhodlo, že nebude čekat, až mu to nařídí zákon, proto už před nějakou dobou zavedlo třídění zelených i kuchyňských odpadů z rodinných domů a od konce února 2022 spustilo sběr kuchyňských odpadů i z bytových domů. Kuchyňský odpad totiž tvoří až 32 procent objemu běžné popelnice na směsný komunální odpad. Přitom organický odpad je velmi dobře využitelný a na skládku v žádném případě nepatří. V Chodově se podařilo roznést 4531 košíků z 5320 košíků právě na kuchyňský odpad. Ten kdo nebyl zastižen doma a chtěl by košík používat, může si jej vyzvednout na Městském úřadu v Chodově.

Web mimo jiné také popisuje cestu odpadů - od informace, kam který odpad patří, až po jeho konečnou fázi ve zpracovatelských firmách.