Městu ohledně cen tepla pomohla mimo jiné nedávno podepsaná memoranda o porozumění mezi významnými odběrateli, distributory a výrobci tepelné energie v karlovarském regionu.

A to není vše. Do budoucna chtějí být, co se energií týče, školy soběstačné. U první z nich, v Husově ulici, už na celém projektu pracují. Rovnou střechu předělají na biosolární. „Teď začneme projekční práce a v příštím roce bychom střechu rádi realizovali,“ nastínil harmonogram prací starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že radnice se pokusí získat na akci peníze z některých vhodných dotačních titulů, jako je například Zelená úsporám.

Podle starosty vnímá vedení Chodova biosolární střechu jako jeden z nástrojů, jak uspořit náklady za energie. „Jedná se o pilotní projet, kterým chceme vyzkoušet, jak velký smysl mají investice do energetické soběstačnosti. Střecha jednoho z pavilonů školy už pomalu dosluhuje a čeká ji rekonstrukce. „Jedná se o stavbu ze sedmdesátých let, a právě tato studie by měla prověřit a navrhnout nový typ střechy,“ poznamenal starosta s tím, že kraj poslal Chodovu na studii dotaci ve výši 242 tisíc korun.

Biosolární střechy tvořené vegetací a fotovoltaickými panely jsou podle odborníků šetrným a ekologickým řešením plochých střech, které dokáže snížit náklady na elektrickou energii a zároveň přispět k energetické nezávislosti budovy. Takový trend dobývá evropská města. Zelené střechy a fotovoltaika se totiž užitečně doplňují. Výhodou zelených střech je vedle snižování tepla, zadržování dešťové vody a jejího výparu do okolí, také tepelná ochrana hydroizolační vrstvy střechy. Díky tomu se prodlužuje její životnost. Navíc ochlazováním okolního vzduchu v létě udržuje chladnější vzduch také v interiéru.

Podle odborníků biosolární zelené střechy mohou být velmi funkčním řešením, který pomáhá v oblasti obnovitelné energie a zároveň vytváří odolná a příjemná města. I proto jsou v posledních letech stále populárnější například ve Švýcarsku, Anglii nebo v Rakousku.