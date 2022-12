"Naše investice by měly mít co nejmenší dopad na životní prostředí a brát ohled na spotřebu energií. Seznam projektů, na které jsme připraveni, je zpravidla vždy širší. Proto v každém rozpočtu musíme určit priority, nejinak tomu bylo i letos. Akce ale většinou zařadíme do rozpočtu později, až ve správný čas, zpravidla když na ně získáme dotace," říká starosta Chodova Patrik Pizinger.