"Poslední zpráva krajských hasičů skutečně bohužel potvrdila, že je u nás nestandardní nárůst počtu požárů v panelových domech. Jsme panelové město, což s sebou nese poměrně vyšší riziko těchto událostí. A samozřejmě je to také o chování a zodpovědnosti samotných obyvatel," potvrzuje Pizinger. Ten také nastínil možné příčiny požárů, které bývají velmi podobné. A to nejen v Chodově.

"Velmi často se stává, že člověk přijde z restaurace, dostane hlad, začne si vařit, sedne si, usne. Podobné je to s kouřením v posteli. Máme svá specifika, řada lidí tady pracuje na směnný provoz, je tu pak následná únava, svou roli může hrát také špatný psychický stav. K mému překvapení se také ukázalo, že některé požáry byly ohlášeny na špatné místo a došlo ke zbytečné prodlevě. Máme situace, kdy někdo oznamoval požár v neděli na pevnou linku do kanceláře velitele, který tam logicky nebyl. Ti lidé vůbec nevyužili linku 112 a ani další krizová čísla," říká Pizinger.

Zvýšený počet celkových zásahů potvrdil na jaře při přebírání nové cisterny i velitel místní jednotky dobrovolných hasičů Jiří Kiss.

"Za posledních dvacet let, co zde působím, jsme absolvovali přibližně čtyři a půl tisíce událostí. V posledních pěti letech se počet zásahů zvýšil na 250 a v roce 2023 jsme zaznamenali rekordních 370 událostí různých typů. Od požárů, technických zásahů, dopravních nehod až po úniky látek, otevírání bytů a transporty osob. Nejčastěji se jedná o technické zásahy a požáry, které tvoří asi dvacet procent všech případů," konstatuje Kiss.

Chodov je také specifický v tom, že zde často hoří byty v panelácích, kterých je ve městě mnoho. Jsou mezi nimi i výškové budovy, což zvyšuje požární zátěž.

"Máme zde čtrnáctipatrové domy, sedmipatrové, obchody i průmyslovou zónu. Výškové budovy jsou pro hasiče velkou výzvou. Máme třicetimetrový žebřík, ale na některé budovy nedosáhneme a musíme volat profesionální hasiče s vyšší technikou," uvádí Kiss s tím, že chodovští hasiči cvičí hodně, aby byli připraveni na různé situace.

"Mnoho našich členů pracuje jako profesionální hasiči a po práci slouží u nás. Mezi našimi hasiči jsou ale například i šikovní zámečníci. Zaměřujeme se také na výchovu mladých hasičů, každou neděli pořádáme odborný výcvik pro děti, aby byly připraveny, jakmile dosáhnou osmnácti let. Máme i sbor dobrovolných hasičů s mládežnickou sekci, kterou vede kolegyně Martina Svobodová. Děti se účastní hasičských soutěží, jako je požární sport nebo hra Plamen, a snažíme se z nich vybrat ty, kteří mají zájem a schopnosti stát se hasiči," dodává Kiss.

„V posledních letech se nám potvrdilo, že kvalitní technika se rozhodně vyplácí. Počet zásahů našich hasičů navíc neustále narůstá. Obměny a nákupy techniky tak vnímáme jako nezbytnou investici do bezpečnosti nejen Chodováků,“ poznamenal Pizinger.

Nová kampaň by měla zvýšit povědomí o rizicích požárů a o tom, jak jim předcházet. Upozorní na běžná rizika, která obyvatelé často podceňují. Nezapomene se v ní ani na to, co je třeba dělat při požáru, jak se správně zachovat, kam zavolat, co dělat, když člověk zjistí, že v panelovém domě hoří. Kampaň začne v září a město v ní využije mix všech svých komunikačních kanálů.

"Videa budou možná pro někoho trochu drsná, ukážou reálné situace, to, co se může stát. Že během okamžiku můžete přijít úplně o všechno, o dům, ale i o své blízké. Jsou to situace, se kterými se setkávají chodovští hasiči při své práci. Chceme obyvatelům Chodova poslat vzkaz, že prevence je opravdu důležitá, a aby se na ní ve vlastním zájmu také podíleli. Doplníme tak stávající prevenci, která pravidelně probíhá ve školách, školkách a klubech důchodců," dodal Pizinger.