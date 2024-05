Budoucí technické lyceum Avantech v Chodově má své nové logo. Na radnici jej představil jeho autor, student třetího ročníku IT oboru partnerské Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Christopher Lederer.

Chodovské lyceum Avantech má nové logo. | Video: Deník/Roman Cichocki

Chodovské lyceum Avantech má nové logo. Za designem stojí studentiZdroj: Deník/Roman CichockiLogo tvoří zaoblené trojúhelníky evokující písmeno A. „Logo značí mimo jiné pokrok a jednoduchost, je abstraktní, každý si v něm může najít něco svého,“ řekl student, který nad tvorbou loga strávil přibližně padesát hodin. Návrhů měl podle svých slov mnoho. Od složitějších diamantů až po jednoduché vítězné logo, pod nímž si lze ve fantazii vytvořit několik pohledů na věc. „Chci, aby bylo vidět všude," dodal Lederer. Po představení manuálu loga pak podepsal se starostou Patrikem Pizingerem licenční smlouvu na jeho užití.

Christophera do Chodova doprovodila jeho spolužačka Mia Neumanová, jejíž návrh rovněž zaujal a také ona pracovala s motivem trojúhelníku. „Byla to skvělá příležitost vzdělat se v oboru, který studujeme, a vidět tak reálnou práci v praxi,“ pochvalovala si Mia. Učitel Marek Gabík návrhy svých studentů ocenil. „Přestože dosud neměli zkušenosti s prací takového rozsahu, loga se povedla, jsou profesionální,“ doplnil pedagog.

Tým, v němž byli také odborníci v grafice, vybíral z osmi studentských návrhů. „Nebylo to vůbec lehké. Odborníci v týmu měli zpočátku nedůvěru, nicméně nakonec museli přiznat, že práce byly na velmi vysoké úrovni, nechtěli ani věřit, že se jedná o studentské práce,“ poznamenal starosta.

Ředitel smíchovské školy Radko Sáblík věří, že tvorbou loga spolupráce škol teprve začíná. „Jsme rádi, že budeme moct pomoci s tvorbou vzdělávacího programu, předpokládáme také výměny studentů, chceme se učit navzájem,“ uvedl ředitel, který chce podle svých slov učit jinak a vytvořit tak v našem systému jakýsi ostrůvek pozitivní deviace.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

„V současné době se připravují veškeré legislativní podklady pro zápis nové školy do rejstříku. To znamená, že budeme odesílat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy návrh na zápis. Budovu, která stojí naproti radnici, v tuto chvíli přebíráme od Karlovarského kraje. Smlouva je podepsána. To znamená, že se město Chodov stalo vlastníkem. Teď se připravíme na rekonstrukci budovy tak, abychom splnili daný cíl. V září 2026 chceme otevřít první třídu a přivítat první studenty," dodal Pizinger.