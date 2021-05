V obnově významných hrobových míst na místním hřbitově pokračují v Chodově. V plánu mají pro letošek renovaci dvou hrobů, a to děkana chodovské farnosti Wenzla Möckela a mladé lékárnice Herthy Hammerschmidové.

Hrob lékárnice Herthy Hammersch. | Foto: M.Polák

„Zahájení prací se předpokládá na přelomu jara a léta, hotovo by mělo být do podzimu tohoto roku,“ řekl městský historik Miloš Bělohlávek. Renovaci dvou hrobů svěří Chodov do rukou restaurátora Michala Durdise, se kterým má z minulých let výborné zkušenosti.