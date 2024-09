Způsob kontaku: Bc. Andrea Novotná Osobně: Nemocnice Sokolov, pav. G, personální oddělení, 7.00 - 15.30 hod. E-mail: andrea,novotna@nemocnicesokolov.cz Tel: 605 322 498 Požadujeme: - Odborná způsobilost podle zákoba č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních; - bezúhonnost a zdravotní způsobilost; - komunikativnost a vstřícné chování; - profesionální a aktivní přístup k práci a loajalitu k zaměstnavateli; Nabízíme: - individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce, např. možnost zkrácených úvazků; - motivující mzdové ohodnocení mimo rámec státních tabulek; - možnost plné realizace v oboru, podporu osobního rozvoje; - práci v moderním pracovním prostředí a přátelském kolektivu, až 6 týdnů dovolené; - podpora při hledání bydlení v rámci regionu a možnost příspěvku na ubytování v rámci stěhování; - široký výběr benefitů - volný vstup do špičkového multifunkčního fitness centra, příspěvky na kulturní akce, dotované závodní stravování, ubytování v apartmánech na Božím Daru apod. Zaměstnanecké výhody: prohlubování kvalifikace, dotované závodní stravování, možnost čerpání zaměstnaneckých benefitů, a to zejména z oblasti sportu, péče o zdraví, relaxace apod. dle výběru z katalogu benefitů.

Radiologický asistent Způsob kontaku: Bc. Andrea Novotná Osobně: Nemocnice Sokolov, pav. G, personální oddělení, 7.00 - 15.30 hod. E-mail: andrea,novotna@nemocnicesokolov.cz Tel: 605 322 498 Požadujeme: - Odborná způsobilost podle zákoba č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních; - bezúhonnost a zdravotní způsobilost; - komunikativnost a vstřícné chování; - profesionální a aktivní přístup k práci a loajalitu k zaměstnavateli; Nabízíme: - individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce, např. možnost zkrácených úvazků; - motivující mzdové ohodnocení mimo rámec státních tabulek; - možnost plné realizace v oboru, podporu osobního rozvoje; - práci v moderním pracovním prostředí a přátelském kolektivu, až 6 týdnů dovolené; - podpora při hledání bydlení v rámci regionu a možnost příspěvku na ubytování v rámci stěhování; - široký výběr benefitů - volný vstup do špičkového multifunkčního fitness centra, příspěvky na kulturní akce, dotované závodní stravování, ubytování v apartmánech na Božím Daru apod. Zaměstnanecké výhody: prohlubování kvalifikace, dotované závodní stravování, možnost čerpání zaměstnaneckých benefitů, a to zejména z oblasti sportu, péče o zdraví, relaxace apod. dle výběru z katalogu benefitů. 31 000 Kč

