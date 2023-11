Stacionář pro postižené klienty, mateřská škola, přes 200 rodin, hasiči, městská policie a další. Ti všichni jsou v Chodově od středy 22. listopadu bez tepla a teplé vody. Příčinou jsou spory dosavadního provozovatele tepelného hospodářství společnosti Marservis, která nepředala městu zařízení zajišťující ve městě tyto služby.

Spory o teplo ohrožují v Chodově stovky rodin, školku i stacionář pro postižené | Foto: Deník/Roman Cichocki

Chodov má přitom v ruce rozhodnutí Nejvyššího soudu, že je majitelem tepelného hospodářství ve městě. Vše posvětil i Energetický regulační úřad. To vše bylo v praxi k ničemu. Nepomohl ani příjezd policistů. Výměník číslo devět je prostě vypnutý. Pokud se vypne i zbylých 18, bude takřka celý Chodov bez dodávek tepla i teplé vody.

"Tomu se samozřejmě snažíme zabránit. Chceme během čtvrtka zprovoznit i vypnutý výměník na sídlišti. Máme v ruce veškerá rozhodnutí a rozsudky soudu, která říkají, že licenci na provozování tepelného hospodářství má od 16. listopadu město Chodov. Marservis podniká nelegálně. Ve středu jsme vstoupili do výměníku na sídlišti abychom si převzali zpět svůj majetek. Po chvílí přijel zástupce Marservis Václav Rumlena s policií. Té jsme ukázali veškeré dokumenty a naše právo nakládat se svým majetkem. Poté někdo dálkově odstavil celý výměník a lidé jsou bez tepla a teplé vody. Pan Rumlena mi řekl, že žádnou licenci nepotřebuje a odstavení sváděl na nás. Podobný případ asi nemá v našem kraji obdoby," řekl starosta Chodova Patrik Pizinger, s tím, že firmu opakovaně vyzývali k vrácení městského majetku. Marně. Podle starosty si naopak vzala lidi jako rukojmí.

Legendární cukrárna Plas končí. V pátek tam byli poslední zákazníci

"Ostatní přejímky jsme zastavili, abychom situaci ještě více nehrotili. Nenapadlo nás, že bude firma takováto skrytá vrátka mít, a zařízení na dálku odstavovat. Takto může odstavit prakticky celý Chodov. Devadesát procent lidí je na těchto dodávkách závislých. Nejhorší je, že nekomunikují. Totálně nerespektují justici ani Energetický regulační úřad. Volají mi lidé, že mají doma malé děti, které marodí s chřipkou. Volají senioři, kteří v bytech mrznou. Marservis obešel i firmu Johnson Controls a systémy, které má od ní k dispozici. Ti mi potvrdili, že Chodov už 14 dní nevidí ve svých systémech," konstatuje starosta s tím, že obyvatele bude vedení města pravidelně informovat po celý den o řešení situace.

Zdroj: Roman Cichocki

Mezi objekty, které jsou bez tepla je i denní stacionář Mateřídouška. Pro ředitelku Věru Bráborcovou to byl šok, kterému nechtěla uvěřit. "Podařilo se nám narychlo sehnat zhruba 15 ohřívačů, které jedou naplno. Přitápíme si i klimatizací, kterou jinak využíváme pouze v létě. Ohřívat musíme i teplou vodu. Provoz klientům jsme schopni zajistit, ale doufáme, že se vrátí co nejdříve do normálu. V některých místnostech máme klienty při různých terapiích nebo speciálních matracích či ortézách na zemi a tam ty přímotopy musí jet naplno tři. Bude to samozřejmě znamenat zvýšené náklady pro náš stacionář. Zda je budeme po někom vymáhat teď nemám čas řešit. Na pořadu dne je zajistit teplo a teplou vodu. Pořád nemohu uvěřit tomu, co je v dnešní době možné," říká rozčilená Bráborcová.

Mladý bojovník Steven Krt ze Sokolova šokoval MMA svět. Porazil legendu Knížete

Snažili jsme se kontaktovat i zástupce firmy Marservis Václava Rumlenu. Ten však nezvedal mobilní telefon.

Společnost Marservis si najala tepelné hospodářství od města v roce 1993. Po dvou letech ale tehdejší starosta podepsal změnu smluvních podmínek bez řádného schválení orgány města. Vzhledem k tomu, že tato změna postavila Chodov do nevýhodné pozice, nové vedení se od počátku nového milénia opakovaně pokoušelo o narovnání smluvního vztahu, ale vždy narazilo na zásadní neochotu nájemce. V roce 2003 proto Chodov smlouvu o nájmu vypověděl. Pře o uznání výpovědi se vyvinula do sporu o určení platnosti smlouvy. Skončila soudním rozhodnutím, které smlouvu o nájmu označilo za absolutně neplatnou. Společnost Marservis se však vzápětí označila za vlastníka tepelného hospodářství a odmítla jeho vrácení městu. Již v minulosti starosta Pizinger avizoval, že město po nabytí právní moci rozsudku připraví další právní kroky s cílem dosáhnout náhrady škody za neoprávněné obohacení na základě protiprávního užívání majetku města. Celková výše škod je odhadována na několik desítek milionů korun.