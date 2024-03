Nová budova chodovského vlakového nádraží začala sloužit cestujícím. Oproti té původní je jako z jiného světa. Došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti a úrovně kultury cestování. Tu mimo jiné zajišťuje bezbariérový přístup do budovy a nové WC pro imobilní osoby.

Chodov otevřel moderní nádraží | Foto: Deník/Roman Cichocki

Před nádražím může zaparkovat až třicet aut. Cyklistům jsou k dispozici stojany na jízdní kola. Celkové náklady byly zhruba 35 milionů korun. Zajímavostí je, že nádraží stojí na jiném místě, a to blíže centru.

"Objekt je jednopodlažní, energeticky úsporný. Je navržen z větší části celoprosklený, s hliníkovými profily a bezpečnostním zasklením včetně stínících žaluzií. Hlavní vstup do prostorné a světlé odbavovací haly je ze zastřešeného centrálního prostoru, který spojí přístup z plánované autobusové zastávky, z nového parkoviště a také z chodníku. Předešlý objekt ve stanici Chodov je ve špatném stavebně-technickém stavu, provozní náklady jsou příliš vysoké. Realizací investice se objem stavby přizpůsobil skutečným potřebám, současně se zjednoduší a zpřehlední pohyb cestujících," řekla mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Hlavní vstup je od dnešní pěší komunikace. Nechybí stání K+R (polib a jeď, z anglické zkratky kiss and ride - pozn. red.) Před vstup do budovy se umístí také stání pro kola včetně dvou boxů. V místě dnešního objektu nádraží vznikne zastávka náhradní autobusové dopravy a točna autobusů. Bývalá nádražní budova z roku 1870 je pro současné potřeby předimenzovaná a ve špatném technickém stavu. Po výstavbě nového objektu bude zbourána a na jejím místě vznikne stání pro autobusy. Stát ji nabídl městu, to pro ni ale nenašlo žádné využití.

Stavba nové výpravní budovy navázala na už dokončenou modernizaci nástupišť, na která je přístup podchodem. V budoucnu se počítá s jeho prodloužením do severní části města, kde se očekává investiční výstavba. „Jsme velmi rádi, že se tento pomyslný vstup do našeho města mění k lepšímu. Přínosem jsou i nová parkovací místa a stání pro kola,“ okomentoval stavbu místostarosta Chodova Luděk Soukup. Stavba moderního objektu začala v listopadu roku 2022.