Lidé z Chodova se obracejí na radnici s dotazy, jak to bude s parkováním u nově stavěného supermarketu. Šíří se mezi nimi informace, že zde bude závora a v noci tu nepůjde zaparkovat. Vedení města i samotné firmy tyto informace vyvracejí.

Nové Penny v Chodově a parkování u něj bude beze změn. | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Obrací se na nás lidé s dotazy, jestli nedojde k uzavření parkoviště u Penny Marketu nějakou závorou. V tuto chvíli o ničem nevím a město Chodov ani není účastníkem nějakého řízení o změně dopravního značení. To znamená, v tuto chvíli vycházíme z toho, že parkoviště bude otevřené. Vyplývá to i z jednání, která jsme s Penny Market historicky vedli. Takže není nám to, nebo mně osobně ani městu, nějakým způsobem známo. A právě i fakt, že my jako město tam vybudujeme devět parkovacích míst, je pro mě trošku i garancí toho, že bude-li tam veřejné parkoviště, tak nám ho Penny Market nemůže zavřít. Takže zatím nemáme informaci o tom, že by kterýkoliv z našich třech marketů v Chodově, myslím tím Penny, Tesco ani Lidl, uzavíral parkoviště ve večerních hodinách pro veřejnost," řekl starosta Chodova Patrik Pizinger. Jeho slova potvrzuje i vedení firmy.

„Parkoviště u prodejny je určené pro naše zákazníky, a bude proto osazeno příslušnou dopravní značkou, která umožňuje parkování v době otevírací doby prodejny. Tak tomu bylo i před požárem, pro místní obyvatele a zákazníky se tedy nic nezmění," říká tiskový mluvčí Penny Tomáš Kubík.

Bývalý supermarket, který stál na stejném místě, vyhořel takřka do základů. Požár ho zachvátil ze soboty na neděli 6. listopadu 2022. Z objektu zbyly jen obvodové zdi. Na místě zasahovalo dvanáct jednotek hasičů a zasažena při něm byla také auta, která stála v těsné blízkosti. Po likvidaci vyhořelého objektu tam Penny staví nový supermarket. Otvírat se má ještě letos. Požár vznikl kvůli tomu, že si mladík chtěl dobít telefon v zásuvce, kterou měla prodejna nad umělohmotnými nákupními košíky. Mobil mu spadl do jednoho z nich, a tak se rozhodl dostat se do něj pomocí zapalovače.