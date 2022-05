Chodov převzal evangelický kostel a nechá opravit fasádu i věž

Stárnoucí farníci, snadnější získání dotací či nabízející se unikátní prostory pro komorní koncerty. To jsou hlavní důvody, proč město Chodov do svého majetku nově zařadilo evangelický kostel v centru města. Po kostelu svatého Vavřince je to už druhý svatostánek, o který bude město pečovat. A začne hned. Chodovští mají v plánu opravit fasádu a věž kostela. Výrazně pomoci by jim mohla dotace.

Chodov převzal evangelický kostel a nechá opravit fasádu i věž. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Na údržbu kostela a vstupní revize půjde 65 tisíc korun. Částku radnice vyčíslila na základě zkušeností s kostelem svatého Vavřince, který má město ve svém majetku už řadu let. Větší sumu, a to 390 tisíc korun, uvolní Chodov na kompletní projektovou dokumentaci opravy fasády a střechy věže. „Letos bude šance na získání dotačních peněz právě na kulturní památky. Byla by škoda o ně nezabojovat, a proto chceme být připraveni i s projektovou dokumentací. Dotace by mohla být až do výše 85 procent,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger. Nová Ves na Sokolovsku by měla být mladá, ale není Údržba a provoz kostela začíná být podle něj pro stále starší farníky nad jejich síly. "Kostel je nedílnou součástí města, chceme pomoci jej zachovat pro další generace a aktivně o tuto kulturní památku pečovat,“ vysvětlil starosta, proč se město rozhodlo pro bezúplatné převzetí budovy. Vedení radnice zároveň slíbilo, že se převzetí nedotkne chodu farního sboru. Příjemným bonusem může být, že vlastnictvím evangelického kostela získají prostory pro příležitostné pořádání koncertů klasické hudby. To umocňuje i fakt, že prakticky přes ulici je nově zrekonstruovaná základní umělecká škola. Podle městského historika Miloše Bělohlávka je chodovský evangelický kostel typickým zástupcem protestantských sakrálních staveb vzniklých na přelomu 19. a 20. století. Jeho základní kámen byl položen 4. června 1906, samotná stavba pak byla dokončena počátkem jara 1907. Slavnostní vysvěcení se uskutečnilo 7. dubna téhož roku. „Kostel byl vysvěcen jako kostel svatého Kříže, ale tento název se nikdy příliš neujal a prakticky po celou dobu své existence je stavba jednoduše označovaná jako evangelický kostel,“ říká historik. Evangelický kostel je od roku 2018 na seznamu kulturních památek. "Myslím si, že je to z pohledu města rarita. Nevím o větším městě na Sokolovsku, které by mělo ve svém majetku tamní svatostánky," řekl chodovský historik Miloš Bělohlávek. Například v Kraslicích patří tamní římskokatolické a evangelické kostely jednotlivým církvím. Stejně tak jsou na tom v Sokolově. Tam tvoří výjimku kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského. V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní městská organizace Sokolovská bytová. Jste nelidští, vpálilo ANO koalici v kauze výpovědi učitelky

