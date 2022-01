Chodov se pyšní raritou. Ve svém majetku má oba dva místní kostely

Stárnoucí farníci, snadnější získání dotací či nabízející se unikátní prostory pro komorní koncerty. To jsou hlavní důvody, proč město Chodov do svého majetku nově zařadí evangelický kostel v centru města. Po kostelu svatého Vavřince je to už druhý svatostánek, o nějž bude město pečovat. Vedení radnice zároveň slíbilo, že se převzetí nedotkne chodu farního sboru.

Evangelický kostel v Chodově | Foto: Deník/Roman Cichocki

„Údržba a provoz kostela začíná být pro stále starší farníky nad jejich síly. Kostel je nedílnou součástí města, chceme pomoci jej zachovat pro další generace a aktivně o tuto kulturní památku pečovat,“ vysvětlil starosta Chodova Patrik Pizinger, proč se město rozhodlo pro bezúplatné převzetí budovy. Město se chce zaměřit na opravy fasády, střechy a v budoucnu i varhan. „Máme větší šance než farnost dosáhnout na některé dotační tituly. Také na zpracování žádostí jsme lépe vybaveni,“ poznamenal starosta s tím, že vlastnická změna se v žádném případě nedotkne chodu farního sboru. Podle něj je dalším příjemným bonusem fakt, že vlastnictvím evangelického kostela získají prostory pro příležitostné pořádání koncertů klasické hudby. To umocňuje i fakt, že prakticky přes ulici je nově zrekonstruovaná základní umělecká škola. Starý německý hřbitov v Sokolově zničily bagry. Celé místo čeká revitalizace Provozní náklady na kostel nebudou podle Pizingera pro radnici velkým břemenem. Bude se prý jednat řádově o desítky tisíc korun ročně. Evangelický kostel je od roku 2018 na seznamu kulturních památek a je sídlem místního farního sboru Českobratrské církve evangelické. Základní kámen stavby byl položen v roce 1906, vysvěcen byl o rok později. "Myslím si, že je to z pohledu města rarita. Nevím o větším městě na Sokolovsku, které by mělo ve svém majetku tamní svatostánky," řekl chodovský historik Miloš Bělohlávek. Například v Kraslicích patří tamní římsko katolické a evangelické kostely jednotlivým církvím. Stejně tak jsou na tom v Sokolově. Tam tvoří výjimku kapucínský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského. V objektu kláštera působil od roku 1961 Městský podnik bytového hospodářství, nyní městská organizace Sokolovská bytová. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce na koncertní a výstavní síň. Ve stejném roce byla také zahájena celková rekonstrukce silně zdevastované nosticovské hrobky pod klášterním kostelem. Péčí sokolovské radnice byla uvedena do původního stavu, rakve opraveny a kosterní pozůstatky pietně uloženy.

