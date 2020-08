„V roce 1993 si společnost Marservis najala tepelné hospodářství od města. Po dvou letech ale tehdejší starosta podepsal změnu smluvních podmínek bez řádného schválení orgány města. Vzhledem k tomu, že tato změna postavila Chodov do nevýhodné pozice, nové vedení se od počátku nového milénia opakovaně pokoušelo o narovnání smluvního vztahu, ale vždy narazilo na zásadní neochotu nájemce,“ přiblížil jádro sporu mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

V roce 2003 proto Chodov smlouvu o nájmu vypověděl. Pře o uznání výpovědi se vyvinula do sporu o určení platnosti smlouvy.

Skončila soudním rozhodnutím, které smlouvu o nájmu označilo za absolutně neplatnou. Společnost Marservis se však vzápětí označila za vlastníka tepelného hospodářství a odmítla jeho vrácení městu.

„V tuto chvíli čekáme na doručení písemného rozsudku. Pokud se Marservis odvolá, bude spor řešit Krajský soud v Plzni. Bude-li rozsudek sokolovského soudu potvrzen a rozhodnutí nabude právní moci, bude to ve výsledku znamenat, že společnost Marservis nesplňuje podmínky pro další držení licence. Ta by měla být energetickým regulačním úřadem zrušena a provozování tepelného hospodářství by měla převzít městská organizace,“ uvedl starosta města Patrik Pizinger.

Chodov je podle něho plně připraven převzít provoz a zajistit obyvatelům transparentní cenu tepla, jasné informace o stavu i provozu celé sítě a pravděpodobně i nižší cenu dodávek. „V případě, že rozsudek nabude právní moci, připravuje město další právní kroky s cílem dosáhnout náhrady škody za neoprávněné obohacení na základě protiprávního užívání majetku města,“ dodal Pizinger.

Celková výše škod je odhadována na několik desítek milionů korun.

„Jsme ve sporu, a s rozhodnutím tedy nemůžeme souhlasit. O dalším postupu rozhodne majitel firmy s našimi právníky,“ konstatoval ředitel firmy Marservis Václav Pursch.

Město deklaruje i to, že by v případě převzetí tepelného hospodářství mohlo jít pravděpodobně s cenou dolů. „Každý a vždy může tvrdit, že je schopen dodávat to za nižší cenu. Otázkou je, jaká je pak realita,“ konstatoval na deklaraci města Václav Pursch.