Nové místo pro svatební obřady přichystala chodovská radnice. Tamní úředníci nabízejí svatebčanům i možnost podílet se na samotném obřadu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Chodov to považuje za malé zpestření. Pokud svatebčané chtějí, jejich obřad se může nově odehrát na zahradě pod novým zdobeným svatebním obloukem. „Svatba na zahradě má své kouzlo a co je velké plus, venku není nutné mít roušky,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.