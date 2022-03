"Zatímco počet aut v ulicích každý rok roste, Chodov se od té doby nezvětšil a zvětšovat se už ani nemá kam. Parkovací místa se tak posledních pětadvacet let postupně rozšiřují na volné plochy ve městě a kus po kuse ubírají městskou zeleň," říká Pizinger. Každý rok se snaží město najít další místa, kam se ještě nová parkoviště mohou vejít. Většinou je to v rámci oprav současných silnic a parkovacích ploch. Nejinak tomu bude i v tomto případě.

Sokolov podpoří kurz pro budoucí i současné podnikatele

"Současně s tímto projektem probíhá projektová příprava úpravy komunikace od odbočky na stezku do Staré Chodovské po výjezd do ulice Hlavní. Tam je hlavní důraz kladen na úpravu a zachování co nejvíce parkovacích míst. Osobně věřím, že se v brzké době dočkáme rozhodnutí od nového ministra zemědělství, a my tak budeme moci naplánovat vlastní realizaci obou projektů," doplnil místostarosta Chodova Luděk Soukup.

Pozemky jsou totiž stále ještě v majetku společnosti Lesy ČR, nicméně směna pozemků mezi městem Chodov a Lesy ČR byla již v konečné podobě vyřešena a nyní se čeká na kladné stanovisko ze strany ministerstva zemědělství. Velké parkoviště bude zohledňovat snahu o zadržení dešťové vody v krajině, proto by se nemělo jednat o celkové vyasfaltování plochy, nýbrž měla by být použita kombinace zámkové a zatravňovací dlažby.

Rozpracované jsou v tuto chvíli studie a projektové podklady pro parkoviště v ulici U Koupaliště a také město též řeší s obyvateli ulic Vítězná, 1. máje, Říjnová a Příční zřízení parkovišť v jejich ulicích. Dohromady by obě tato parkoviště mohla pojmout až několik stovek automobilů, čímž Chodov prakticky vyčerpá všechny volné plochy ve městě.