"Stav tohoto objektu již neumožňuje jeho další využití a rekonstrukce bez jasného využití nedává smysl. Proto se příští rok připraví jeho demolice. Pro město to bude první impuls k zahájení revitalizace celého území okolí parku a přípravě pro budoucí investice," dodal Pizinger.

Nyní ZUŠ využívá objekt bývalé mateřské školy na náměstí ČSM, třídu na základní škole ve Školní ulici a prostory družiny v ZŠ J.A. Komenského. Starosta také odpověděl na otázku, co bude se starým objektem ZUŠ v ulici ČSM.

"Po roce intenzivní práce je bývalá základní škola kompletně opravena a připravena sloužit výuce naší základní umělecké školy. Já za sebe jsem moc rád, jak se to celé podařilo. Povedlo se zachránit největší komplex historických budov v Chodově a zároveň jim vdechnout nový život," říká starosta Chodova Patrik Pizinger.

Základní škola v ulici Dukelských hrdinů byla prázdná zhruba tři roky a nejlepší využití bylo podle vedení města přesunout do budovy Základní uměleckou školu. Objekt prošel kompletní rekonstrukci. Využívaný prostor se zvětšil ze zhruba 1500 metrů čtverečních na 2000 metrů. Bylo tak možné vytvořit zázemí k tanečnímu sálu a sociální zařízení. Chybět nebude koncertní sál se šatnou pro účinkující, kuchyňka a sklad na stojánky a různé ozvučení. Škola bude mít také prostor pro další rozvoj či nové nápady.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.