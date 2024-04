Ti se tak budou muset dočasně přesunout do prostor penzionu Harmonie , který město koupilo vloni. I v penzionu však musí dojít ke stavebním úpravám, a proto se v současné době pracuje na projektové dokumentaci.

„Přechodné zázemí pro městský záchranný systém v Chodově dostane brzy konkrétní podobu. Město už nechává zpracovat projektovou dokumentaci, podle které pak začnou úpravy interiéru bývalého penzionu Harmonie. Právě tam, v hospodářské části, budou po určitou dobu chodovští strážníci a hasiči sídlit. Současné zázemí v budově v Husově ulici totiž musí z důvodu rozsáhlé rekonstrukce na nějaký čas vyklidit," říká mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

„V Harmonii tak vznikne prozatímní pracoviště pro záchranný systém, služebna, denní místnost, kanceláře a šatny,“ vyjmenoval místostarosta Chodova Luděk Soukup s tím, že projekt by mohl být k dispozici letos v říjnu.

Ranní požár bytu v Chodově má jednu oběť. Dva strážníci se nadýchali zplodin

Budovu městského záchranného systému čeká v nejbližších letech velká rekonstrukce. Dům z padesátých let minulého století má ještě původní rozvody elektřiny, vody a tepla. I to je jeden z důvodů, proč město opravy už delší čas plánuje. Na jejím konci má být moderní zázemí pro strážníky a hasiče včetně datového bezpečnostního centra. Práce by měly začít v průběhu příštího roku.