Přihlašovat své nápady mohou obyvatelé Chodova do konce května. Město si od této novinky slibuje, že místní více zapojí do rozhodování o životě a dění v Chodově.

„Každý rok vyčleníme z rozpočtu města část peněz a o využití rozhodnou sami Chodováci. Budou moci navrhnout konkrétní projekt, konkrétní změnu. Následně o ní budou moci hlasovat. Vítězné projekty pak město realizuje,“ popsal princip participativního rozpočtu starosta Patrik Pizinger.

„Na jeden návrh ale může být použita částka maximálně do výše 500 tisíc korun,“ upozornil starosta. Všechny potřebné informace, včetně pravidel a formulářů najdou zájemci na webu mujchodov.cz.

V sousedním Sokolově stejnou věc už lidé zkoušeli a některé nápady byly originální. Do akce s názvem Můj nápad pro město přišlo naposledy, tedy v roce 2020, devět návrhů. Konečné slovo měli zastupitelé, nikoli veřejnost.

Na nalezené použité jehly nemají lidé rozhodně sahat

Tehdy dorazily návrhy jako pláž na Lobáku – místo pro setkávání, hravá cesta pro děti, discgolfové hřiště, sokolovský zvěrokruh, vodní hřiště, 3D kresba na budovu města, mini zoo, uvedení konkrétního pozemku do původního stavu z šedesátých let minulého století či velkoformátové graffiti s 3D efektem.

Nové, neotřelé nápady občanů by Sokolovu mohly pomoci. To je jeden z důvodů, proč město zapojilo své občany do plánování rozpočtu.

K využití je milion korun, který poslouží na realizaci dvou projektů. Částka zahrnuje náklady na realizaci a nezbytné náklady na související projektovou, případně jinou dokumentaci.

„Participativní rozpočet by se mohl stát úspěšným nástrojem komunikace mezi radnicí a občany,“ konstatovala starostka Sokolova Renata Oulehlová.