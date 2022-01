Umožnila jim to nová platforma MujChodov.cz, kde se mohou aktivně nejen zapojit do věcí budoucích, ale také vidět, jaký názor mají ostatní Chodováci. Lidé se zajímají hlavně o parkování, životní prostředí, dopravu či Chodov jako prostor pro rodinu. V těchto dnech předložila chodovská radnice návrh nového strategického plánu, na kterém pracovala v průběhu celého loňského roku. Před finálním schválením jej nyní předkládá veřejnosti, aby mohla tento významný rozvojový dokument připomínkovat a vyjádřit tak svůj názor.

"Strategie Chodov 2030 vychází mimo jiné z loňské online debaty, ankety žáků i řady osobních setkání tvůrců s obyvateli města. Pro jeho vedení je strategický plán důležitým podkladem pro rozvoj Chodova. Připomínky či dotazy je možné zasílat do neděle 23. ledna skrze online připomínkový formulář na webu města," řekl mluvčí radnice Martin Polák.

„Strategii města netvoříme každý den. O to větší je to zodpovědnost, protože takový dokument určí podobu a směřování města na mnoho let dopředu. Já osobně věřím, že by tato strategie měla ovlivnit podobu Chodova na několik dalších desetiletí,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Nový strategický plán rozvoje Chodova má mimo jiné reagovat na aktuální změny v regionu, chystané dotační výzvy a utlumení těžby uhlí. Zároveň by měl být v souladu s rozvojem Karlovarského kraje a plánem spravedlivé územní transformace, ve kterém budou definovány priority pro období 2021–2027.

Autoři projektu zároveň prováděli sérii debat, při nichž zazněly podněty a návrhy k tomuto důležitému rozvojovému dokumentu.

Hlavní výhodou nového řešení je přehlednost a transparentnost. Cílem je interaktivním a zábavným způsobem ukázat, jak bude Chodov vypadat v budoucnu a jaké jsou představy jeho obyvatel. „Chceme, aby se obyvatelům Chodova ve městě příjemně žilo, proto jsme chtěli, aby měli co nejjednodušší přístup k informacím, které se jich přímo dotýkají. Zároveň jsme hledali moderní řešení pro 21. století,“ uvedl k projektu Pizinger.

Chodov před dvěma lety zapojil veřejnost například i do referenda, kde sami rozhodli, co bude či nebude stát na zelené louce nedaleko centra města. „Raději bych zde viděla dětské hřiště pro ty úplně nejmenší děti, než nějaký obchodní dům,“ řekla k návrhu investora maminka Kristýna Illesová.