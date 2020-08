„V první etapě soutěžilo o tři pozemky přibližně třicet zájemců. Rada města doporučí prodej za nejvyšší nabízenou cenu,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger. Parcely pro výstavbu se nachází v Horní ulici v tamní garážové kolonii.

Podle mluvčího radnice Martina Poláka chce město další volné pozemky ve zmíněné ulici připravit k prodeji na podzim letošního roku. Aby v místě nezůstávaly proluky a nedostavěná torza, musí se budoucí majitel zavázat k rychlé výstavbě.

„Jeden žadatel může soutěžit jen jeden pozemek, ne více,“ upřesnil starosta další podmínku prodeje.

Oslovení majitelé garáží v Horní ulici potvrdili, že o garáže v Chodově je zájem.

„Naši mladí chtěli garáž blíže ke svému bydlišti. Zhruba před rokem ji koupili v centru u autobusového nádraží za 120 tisíc. Ale byla to náhoda, známí se stěhovali do Lokte a řekli mi, že prodávají garáž. Jinak by byla hned pryč,“ říká Libuše Klíčová.

Její soused v řadových garážích, který nechtěl být jmenován, její slova potvrzuje. „V Chodově lze sehnat garáž od 110 tisíc, ale je to spíš náhoda. Musíte jednat rychle. Ceny se však šplhají až ke čtvrt milionu. Je ovšem otázkou, zda to někdo za takovou cenu koupí,“ říká senior.

Zároveň dodává, že on měl před jedenácti lety štěstí a garáž sehnal v Horní ulici. „Přistěhovali jsme se z Horažďovic, kde jsem také prodával garáž. Jak tam, tak tady v Chodově je dnes jejich cena o sto procent vyšší. Do budoucna je to ale dobrá investice,“ dodal.

Jeho slova potvrzuje i nabídka jedné z realitních kanceláří. Za řadovou garáž v Horní ulici zaplatí zájemce 240 tisíc korun.