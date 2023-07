"V poslední době ceny vstupů dramaticky narostly. Zvedá se zákonný poplatek na skládce, chystá se zvýšení DPH u odpadů o šest procent, inflace, vyšší mzdy a ceny energií, to vše se na konečné ceně podepisuje,“ vysvětlil starosta Patrik Pizinger, proč je žádoucí poplatky po letech upravit. Podle něho by obyvatelé Chodova měli městu pomoci část těchto rostoucích nákladů nést. „Nejde o peníze, které zůstanou městu, vše jde do svozu a likvidace odpadu,“ zdůraznil starosta.