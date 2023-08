Chodovská knihovna se chystá do nové budovy, a to s pomocí svých čtenářů

Chodovská knihovna se v těchto dnech intenzivně připravuje na stěhování do nové budovy. Její dokončení se podařilo po několika problémech, které stavbu zdržely. A do pomoci se mohou zapojit i její návštěvníci a nemají se čeho bát. Knihovně totiž ulehčí situaci tím, že si přijdou vypůjčit co nejvíce knih. Vracet je budou až v nové budově.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chodovská knihovna se chystá do nové budovy s pomocí svých čtenářů | Foto: město Chodov