Jsem rád, že mě vezmou k doktorovi, špatně se mi chodí. Troufla jsem si po mnoha letech do nákupního centra nebo na úřad. Kontroly u lékaře jsou pro mě nyní mnohem jednodušší. To jsou nejčastější odpovědi seniorů či zdravotně postižených občanů, kteří využívají službu Senior expres.

Senior expres v Sokolově | Foto: Deník/Roman Cichocki

Po podobné službě volali i chodovští senioři už několik let. Od nového roku se dočkají. Bude to Chodovský expres, který nejen seniorům, ale i zdravotně znevýhodněným spoluobčanům pomůže v cestách za lékařem či na úřady. Jízdu si bude možné objednat i do okolních měst. Službu bude město provozovat zcela ve vlastní režii a do svého autoparku pořídí víceúčelové vozidlo typu MPV za zhruba 600 tisíc korun. Tyto vozidla jsou navržena tak, aby cestujícím poskytovaly maximální prostor a pohodlí. Město už také stanovilo cenu za jednotlivou jízdu.