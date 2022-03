„Jsem opravdu rád, že tady máme takovouto službu. Pro nás, co se hůře pohybujeme, je to skvělé. Je pěkné, že se o nás město tímto způsobem stará,“ pochvaloval si Chodovský expres Karel Tuček s tím, že dříve byl s manželkou odkázaný většinou jen na autobusy nebo taxi. „Tohle nám vyhovuje,“ poznamenal.

Spokojená je podle svých slov i Veronika Pelechová. „Těším se na tuto novou práci, bude mi blízká, protože dříve jsem pracovala v sociálních službách,“ doplnila řidička.

Město službu provozuje ve vlastní režii. Víceúčelové vozidlo pořídilo za zhruba půl milionu korun. Vozidla jsou navržena tak, aby cestujícím poskytovaly maximální prostor a pohodlí. Sociální odbor zároveň přijal po výběrovém řízení novou kolegyni, a to zmíněnou řidičku. Chodovský expres bude klienty dopravovat především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo město bude zajíždět také do Karlových Varů a Sokolova, ale opět pouze do zdravotnických zařízeních a na úřady. „Populace stárne a po podobné pomoci volají chodovští senioři už několik let. Poslední roky a události ukázaly, že je opravdu potřeba,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že Chodov se inspiroval u kolegů v Aši, která poskytla i pomoc s vytvořením registračního systému.

Služba bude spadat pod odbor sociálních věcí, kde se budou jednotlivé jízdy objednávat. Chodovský expres je určen pro seniory nad 65 let a držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P.

"Provozní doba Chodovského expresu bude kopírovat provozní dobu městského úřadu," upřesnil mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Pro využívání expresu je nutná registrace do systému a průkaz pro jízdy. Potřebné formuláře, podmínky, žádost o vydání průkazu, ceníky a pravidla přepravy jsou na webu města www.mestochodov.cz.

Registraci lze vyřídit také osobně přímo na odboru sociálních věcí. Stačí přinést občanský průkaz, fotografii, případně další dokumenty, jako například průkaz ZTP. Ceny jízdného jsou dvě, 30 korun po Chodově a 50 korun za Karlovy Vary či Sokolov.

Chodov byl posledním větším městem v regionu, který podobnou službu nenabízel. Velmi oblíbená je například mezi seniory v Kraslicích. "Službu využívám a jsem za ni rád. Jinak nemám, kdo by mě odvezl k lékaři, protože špatně chodím," řekl Pavel Prokop.

Průkopníkem této služby byl v okrese Sokolov. „Senioři jsou naši dobří sousedé, my jsme, doufám, dobří sousedé pro ně. Jsem ráda, že Senior expres pomáhá usnadnit život nejen klientům, ale také jejich příbuzným, kteří se tak mohou spolehnout, že jejich blízkého dopravíme v pořádku a včas, a nemusejí si brát volno v práci,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová, která před lety Senior expres prosadila. Za dobu své existence přepravil desetitisíce klientů a vůz je plně vytížen. Službu pro občany starší 70 let provozuje městská policie, která zaměstnává dvě řidičky.