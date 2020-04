V souvislosti se současným vývojem situace se Městský úřad Chodov od pondělí 20. dubna otevírá veřejnosti.

Městský úřad Chodov. | Foto: Martin Polák

Navštívit je ho možné v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. V úterý a ve čtvrtek od 9 do 11.30 a od 12.30 do 14 hodin. V pátek pak od 9 do 13 hodin. „Omezuje se však osobní kontakt zaměstnanců s veřejností na nezbytně nutnou míru. Styk s veřejností bude probíhat přednostně telefonicky, elektronickou komunikací či písemně,“ upřesnil mluvčí chodovské radnice Martin Polák. „Z bezpečnostních důvodů bude při vstupu do budovy městského úřadu vyžadováno použití ochranných a hygienických prostředků,“ doplnil mluvčí.