Největší počet moderních učeben pro žáky získá Základní škola J.A. Komenského. „Budou to dvě jazykové učebny, biologická a chemicko-fyzikální laboratoř,“ vyjmenovala Iva Šípová, ředitelka školy. Zbývající dvě jazykové učebny pak vzniknou v základní škole v Husově a Školní ulici. Školy tak budou mít k dispozici moderní vybavení v podobě počítačů, sluchátek, interaktivních tabulí, nábytku, multifunkčních školních lavic a laboratorních pomůcek. Přístup do tříd bude bezbariérový.

Původně měly být práce směrovány na období prázdnin, ale bylo nutné opakovat výběrová řízení, proto nastal skluz. V současné době jsou již vybráni dodavatelé na všechny tři části přestavby a v tomto týdnu by mělo být staveniště předáno stavbařům. „Máme firmy na stavební práce, počítačové vybavení i na nábytek,“ poznamenal místostarosta města Luděk Soukup s tím, že modernizace by mohla být dokončena letos v závěru listopadu.

Ředitelé škol se neobávají, že by práce nějakým výrazným způsobem ovlivnily výuku. „Stavební část máme trochu předpřipravenou od doby, kdy jsme se v roce 2015 stěhovali. Už do budoucna se vědělo, že se výstavba učeben bude realizovat,“ uvedla ředitelka Šípová. „Hovořila jsem se zástupci firmy, která bude dělat bourací práce, a domluvili jsme se na tom, že hlučné a prašné práce firma přesune na dobu, kdy žáci nebudou ve škole. Maximálně se nám snaží vyjít vstříc,“ podotkla ředitelka základní školy v Husově ulici Hana Žáková. Stejná situace bude i ve škole v ulici Školní. „Učebna sama o sobě nic nenaruší, ale buduje se současně i bezbariérové WC, a to budou větší stavební práce. Jsme předběžně domluvení , že bourací práce firma udělá odpoledne a o víkendu,“ potvrdil ředitel školy Milan Kovářík. Podstatnou část nákladů na vybudování odborných učeben ve výši zhruba deseti milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, část financuje město. To investovalo letos o prázdninách další miliony do rekonstrukcí ve svých základních i mateřských školách.