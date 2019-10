Chodovští strážníci nebudou zajíždět do Vintířova

Do plného počtu chybí chodovské městské policii dva strážníci. I to byl jeden z důvodů, proč se město rozhodlo, že už strážníci nebudou od nového roku zajíždět vykonávat službu do nedalekého Vintířova.

Městská policie Chodov má k dispozici nedávno modernizovaný kamerový systém. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová