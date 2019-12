K dostání tady jsou nejenom výrobky klientů chráněných dílen, ale postupně se rozšiřuje i sortiment od různých dodavatelů z řady regionů. Převážně se jedná o ekologické produkty odpovídající šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Najdete tady například přírodní esence k provonění bytu, úklidu, praní, do koupele i pro aromaterapii.

„Některé zboží z produkce chráněných dílen jsme už nabízeli v naší provozovně v Gagarinově ulici. Bylo to ale mimo centrum města a také přístup nebyl nic moc. Proto jsme chtěli otevřít vlastní prodejnu a pokud možno co nejblíže středu města. Vhodné prostory se uvolnily v přízemí radnice a krámek nazvaný Náš obchůdek jsme tady otevřeli v srpnu. S tím, že výrobky klientů chráněných dílen zkusíme doplňovat dalším vhodným sortimentem. Což se pomalu daří,“ uvedl Erik Klimeš, jednatel společnosti Sokolovská chráněná.

V Našem obchůdku tak můžete v současnosti najít produkty z krejčovství (to najdete v areálu Sokolovské bytové v klášteře), košíkářské a truhlářské zboží z chráněných dílen, ekologickou drogerii Tierra Verde nebo speciální ručně vyráběná mýdla Rozmarýnek z Podkrkonoší. Nechybí ani lokální produkty značky Torf Krásno. „Lidé se k nám učí postupně chodit, mezi zákazníky je hodně mladých a mnozí z nich se vracejí už opakovaně. Maminky třeba nakupují ekologickou stáčenou drogerii,“ uvedla vedoucí prodejny. V obchůdku vám připraví i dárková balení a firmám je poskytováno náhradní plnění. Otevřený je od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.

Sokolovská chráněná s.r.o. zajišťuje práci pro zdravotně postižené občany. Najdete v ní košíkářskou dílnu, kde vyrábí zaměstnanci koše, podnosy a tácy, závěsné dekorace, prádelní koše, předměty s velikonoční a vánoční tématikou. Předměty jsou ručně pleteny z proutí a pedigu. V Gagarinově ulici poskytuje rovněž masáže a pedikúru a v ulici Komenského, v areálu Sokolovské bytové můžete využít služeb zmiňovaného krejčovství.

