Pandemie je sice v Česku na ústupu, v nemocnicích je však stále potřeba pomoci dobrovolníků i vojáků. Už více než týden tak fungují v nemocnicích v Karlových Varech a Ostrově vojáci, kteří sem dorazili z 25. protiletadlového raketového pluku z jihočeských Strakonic. „Vyměnili maskáče za ochranné obleky a místo nepřátelských letadel teď bojují se zákeřným virem. Lékařia sestry mají naše největší uznání,“ říká za 25. pluk jeho mluvčí Jana Samcová s tím, že deset vojáků pomáhá v karlovarské nemocnici, pět v ostrovské.

Zkušení vojáci přiznávají, že je kontakt s covidem-19 zaskočil. „Je velký rozdíl o tom číst a vidět důsledky covidu na vlastní oči. Je to velice zákeřná nemoc. Lékařů i sester si nesmírně vážíme. Je neuvěřitelné, s jakým nasazením a profesionalitou pečují o pacienty,“ konstatuje třicetiletý četař Pavel Nedorost, který se střídá na dvanáctihodinových směnách, ať nočních či denních.

Nemocnice pomoc vojáků vítají, i když nejde právě o profesionální zdravotníky. Asistují totiž při polohování pacientů i jejich hygieně, což je pro unavené zdravotní sestry velkou vzpruhou. „Jsme zde hlavně od hrubé síly, abychom pomohli sestrám s pacienty v umělém spánku. Fyzicky to až tolik náročné není, spíš psychicky. Je to obrovská lidská zkušenost. Na to, co tu vidím, nikdy nezapomenu,“ dodává voják.

Pět vojáků v ostrovské nemocnici působí na oddělení následné péče, interně a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. „Staráme se o pitný režim pacientů, zajišťování stravy z kuchyně, máme na starosti také převlékání lůžek, výměnu prádla nebo odnos pytlů s odpadem. Pomáháme také při osobní hygieně pacientů a děláme vše ostatní, o co nás personál požádá,“ uzavírá nadporučík Josef Kopřiva.