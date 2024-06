Jejich platy jsou nízké, přidejte jim peníze nebo dojde k velkému problému. Mnoho policistů odchází ještě před vypršením lhůty potřebné pro výsluhový příspěvek. Nekonečná hra čísel a statistik, která občany nezajímá. Ti se chtějí cítit bezpečně v ulicích svých měst a k tomu potřebují státní policisty v ulicích, a ne v kancelářích

Chybí nám policisté v ulicích, stěžují si starostové. Lidé mluví o domobranách | Video: Roman Cichocki

To a mnoho dalšího zaznělo na setkání starostů obcí s rozšířenou působností z celého Karlovarského kraje. Poslali proto dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi a chtějí, aby situaci vláda vyřešila co nejdříve. Na podzim má totiž dojít k další vlně odchodů státních policistů do civilu.

Starostové mluví o tom, že náš kraj je specifický. Mluví hlavně o blízkosti Německa, kde jsou mnohonásobně vyšší platy, než které berou policisté. Zmiňují i průmyslové zóny a také věznice na našem území, které mají také nedostatek příslušníků stejně jako hasiči. Přičíst k nim musíme i městské policie, které ve městech a obcích působí. Ti všichni se přetahují o mladé perspektivní lidi, ale i o zkušené borce z řad policie.

"Řada policistů se svým platem nemůže platiti například hypotéku. A tak, ač jsou to kvalifikovaní lidé, odcházejí například do německé pobočky Amazonu. Se svým policejním platem totiž nevycházejí a nemohou platit hypotéky. Čím blíže k hranicím, tím horší situace to je. U nás chybí 17-18 policistů, další dva se chystají odejít. Suplujeme práci státní policie našimi strážníky. Ti mají i 40 tisíc čistého, ale víme, že tím pádem můžeme přetahovat státní policisty. My je ale v ulicích potřebujeme, když státní policisté v nich nejsou" říká starosta Aše Vítězslav Kokoř s tím, že lidé na sociálních sítích mluví na Ašsku o domobraně.

"Stát přenáší zodpovědnost na města a to nelze. Práce policistů si velmi vážím, stejně jako práce strážníků našich městských policií. Ale sehnat pro ni zájemce je čím dál těžší, mimo jiné proto, že stát nenabízí potřebné legislativní nástroje pro řešení některých chronických problémů, jako jsou opakované problémy s bezdomovci, převozy na záchytku, a jiné, které zatěžují jak bezpečnostní složky, tak zdravotníky, stojí čas, práci a prostředky a nikam nevedou," konstatuje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová. Chebský starosta mluví o tom, že u nich chybí téměř 50 procent policistů ve službě na ulici. "Na určité období posílili policisty jejich kolegové z jiných regionů. Je to ale k ničemu, protože nemají místní znalost. A když se trochu rozkoukají, už zase odcházejí jinam," říká Jan Vrba.

"Je to velmi vážná situace a může být ještě vážnější. Chybí především pořádková a dopravní policie v ulicích. Nemyslím si, že za to může vedení policie. Mohou za to nízké platy policistů, jejichž nástupní plat je 30 tisíc hrubého. Motivací jim už není ani výsluha po 15 letech. Odcházejí mnohem dříve. Nezaplatí prostě měsíční životní náklady a tak jdou za penězi jinam. Apelujeme na ministra ať stát ty policisty zaplatí," říká starosta Sokolova Petr Kubis, který opět připomněl, že velkým problémem ve městě je i jediná protialkoholní stanice v kraji.

Prakticky stejná stanoviska přednesli zástupci Ostrova či Kraslic.

"Stát opouští pohraničí. Chybí policisté, lékaři, hasiči. Mladé neláká kariérní postup, při kterém se po mnoha letech dostanou na stejný plat jaký mají v Německu hned při nástupu do práce," říká místostarosta Kraslic Filip Beneš.

Vyjádřili se i policisté. "Výkon služby není nikterak ohrožen. Stále byla, je a bude zajištěna přítomnost policistů v daných teritoriích po dobu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V případě přijetí oznámení jsou policisté vždy schopni přijet na místo, a i nadále budou v lokalitách plnit úkoly související se zajištěním bezpečnosti občanů," říká mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva. Z policejních statistik vyplývá, že v roce 2023 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 5 041 trestný činů. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 102 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 2,1 % více. S dodatečně objasněnými skutky z předchozích let činí objasněnost 63,94 procent. Objasněnost Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je tak nad celorepublikovým průměrem. V loňském roce došlo v Karlovarském kraji opět k nárůstu statisticky registrovaných případů spáchaných v prostředí internetu a opět se tak potvrdilo, že se trestná činnost více přesouvá do virtuálního prostředí.

Znění dopisu, který starostové adresovali ministrovi vnitra: