"Nové chytré zastávky budou mít zobrazení jízdního řádu, LCD panel pro zobrazení informací, reklamy, počasí nebo kvality vzduchu. Chybět nebude ani integrovaná kamera, tlačítka SOS a možnost komunikace například s městkou policií, zásuvka na 230 voltů, USB koncovka, defibrilátor či lékárnička. Co se rozhodlo město do zastávek neumístit jsou dávkovač dezinfekce a volně přístupné wifi. Zastávka bude připojena k elektrické síti a vypomáhat bude i solární panel," potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka.

"Veřejnou wifi na zastávkách nechceme, protože se obáváme, že by se z místa stalo shromaždiště lidí. Autobusová zastávka by tak ustoupila jiným věcem," říká druhý z místostarostů Ladislav Sedláček.

Město vybralo a schválilo navržený tip. Cena jedné zastávky je 25 tisíc eur plus náklady na dodání a instalaci. Tím, že město má dané požadavky, může se cena lišit. Instalaci by chtělo město zrealizovat ještě do konce tohoto roku. Původně měly být chytré zastávky tři, ale v ulici Rokycanova nakonec nebude. Místo prý nevyužívá tolik cestujících jako na zbylých dvou.

"Na sídlišti Michal chceme lidem zpříjemnit život i kulturu bydlení. Pořádáme tam koncerty, snažíme se o hezkou vánoční výzdobu anebo tam instalujeme právě jednu z chytrých zastávek," dodal Sedláček.

Město nechalo také vyměnit 38 přístřešků na autobusových zastávkách. Ty staré a dosloužilé nahradily nové jednoduché hliníkové konstrukce. Za přístřešky, které od dodavatele město převzalo, by měl Sokolov zaplatit přibližně 3,6 milionu korun.

„Byla škoda, když máme pěkné autobusy MHD, že tomu neodpovídaly zastávky. Proto jsem o náhradu starých usilovala,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Každý modul nese vlastní díl skleněné výplně tak, aby v případě poškození byl vyměněn jen poškozený díl. Po celé délce přístřešku je v jeho vnitřku umístěna segmentová nerezová lavice. V případě bočnic je na nich umístěna opěrka z akátového dřeva s transparentní ochrannou lazurou.

Každá skleněná výplň bude také opatřena barevnými polepy, aby se předešlo nárazům ptactva do této plochy. Grafický návrh polepů koresponduje se symbolem města, tedy sokolem a dalšími prvky. Informace v kruhových podkladech reagují vždy na místo, které je v okolí konkrétní zastávky. A tak se například u kláštera lidé dozvědí, že kostel sv. Antonína Paduánského ukrýval dvě krypty. Polep na zastávce v ulici Závodu míru vedle Penny zase prozradí, co předcházelo tomu, než se z koupaliště Michal stalo jezero.

