Roman Cichocki dnes 12:00

Nevšední vystoupení s nádechem exotiky, cizokrajné voňavé kuchyně, tradiční cimbálovka, zpěv a tanec. To vše nabídnul Den národnostních menšin, který proběhl v sobotu na Starém náměstí v Sokolově. Jeho cílem je vyvracet předsudky a bořit bariéry mezi jednotlivými národy a národnostmi, které žijí na území karlovarského regionu. Předsudky nebyly mezi přítomnými na oslavách cítit. Co však cítit bylo, a na co lidé přicházeli, byla báječná kuchyně národnostních menšin. Před stánky se tvořily fronty a lidé mohli nahlédnout přímo pod pokličku při přípravě tradičních cizokrajných, ale mnohdy už známých pokrmů.