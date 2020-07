Zhruba před třiceti dny se v noci zřítil svah před jejím domem na silnici vedoucí pod ním. Jen zázrakem se nestalo nic jí a ani tam tehdy neprojíždělo žádné auto. „Bylo těsně před půlnocí a ozvala se hrozná rána. Myslela jsem, že spadla obrovská lípa, co roste ve stráni nad domem. Vyběhla jsem vena přede mnou čtyřmetrová propast. Byl to šok,“ vzpomíná žena, která žije v domku s fenkou Lunou.

Zavolala mobilem o pomoc a na místo přijeli policisté i hasiči. Pomoc s bydlením nabídl i starosta. „Všichni byli moc milí, zůstala jsem přes noc u sousedů. Byla jsem v takovém šoku, že jsem si tam s sebou vzala čtvery boty a vůbec nic na spaní. Byla jsem zmatená,“ uvádí.

V domě bydlí pětadvacet let a s manželem ho dávali dohromady dlouhá léta. Byly to, podle jejích slov, stovky, možná tisíce hodin práce. Když byli hotovi a dům i zahrada byly podle jejich představ, manžel umřel. „Nevím, co teď bude dál. Pojišťovna mi napsala, že mi nezaplatí nic. Odvolala jsem se,“ říká Papežová. Vyjádření pojišťovny je takové, že sesouváním půdy se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemin vzniklý působením gravitace a vyvolaný náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke kterému dospěly svahy vývojem. A pokud k němu dojde v důsledku lidské činnosti, například dopravním nebo stavebním provozem, má pojištěnec smůlu. A co může za sesuv, zatím nikdo neřekl.

Město Loket, pod nějž Údolí spadá, také vyčkává. „Dům je zajištěn proti posunu a věc řeší krajská správa a údržba silnic. V tuto chvíli více nevím,“ uvádí starosta Lokte Petr Adamec. „Vzhledem k tomu, že situace kolem této krajské komunikace může souviset i s průjezdem těžké nákladní dopravy, řešili jsme ji také se zástupci kraje. Tento stav je dále neudržitelný,“ řekl krátce po zřícení svahu Adamec.

I majitelka domu upozorňuje na neustále jezdící naložená nákladní auta a kamiony. „Jezdí dlouho do noci. Přes den, když sedím na zahradě, drnčí mi lžička v hrnku s kávou,“ tvrdí. Upozorňuje i na skálu nad domem, ve které je neustále se zvětšující puklina. „Kameny se kutálí ze svahu na silnici prakticky v celém Údolí. Upozorňovala jsem Lesy ČR i na tuto skálu. Nic se neděje. Až se stane neštěstí a spadne na nějaké auto dole na silnici, bude už pozdě,“ dodává Monika Papežová, které statik po zajištění objektu dovolil, aby se do domu vrátila.

Krajská správa a údržba silnic požádala o stanovisko silničně správní úřad.

„Hledá se finální řešení. Musí se zajistit projekt, stavební povolení a další věci s tím související. Vše bude stát peníze,“ řekl ředitel krajských silničářů Jan Lichtneger. Ten také konstatoval, že po nehodě došlo k rychlému posouzení stavu věci a výsledek byl ten, že za zřícení může déšť, který podemlel spodek postavené opěrné zdi. Ta prý neměla parametry, jaké by v takové výšce měla mít. Navíc prý svah, který se zřítil před domem, nepatří kraji.