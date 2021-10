"Ale ještě než jsem vstoupil do volební místnosti, nechal jsem se otestovat pro klid lidí i volební komise. Mám tady výsledek, že jsem negativní na covid," uvedl muž, který s negativním výsledkem testu členy volební komise seznámil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.