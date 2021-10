Jak se Deníku podařilo zjistit, přestupku se dopustil člen volební komise ve Svatavě, který si odmítal nasadit roušku. A dnes 9. října se incident opakoval jako přes kopírák. Výtečník přišel do volební místnosti ve Svatavě opět bez roušky a znovu musela věc řešit policie.

Člen volební komise ve Svatavě úřadoval bez roušky. Policisté to řešili už 8. října, tedy během prvního dne voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.