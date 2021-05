Město Kraslice obdrželo od Karlovarského kraje nabídku na odkoupení budovy bývalého internátu Střední průmyslové školy hudebních nástrojů, který nyní spravuje Živnostenská škola Sokolov, a jenž je dlouhodobě ztrátový. Pokud město komplex nekoupí, rozhodne kraj co s nemovitostí dál. S největší pravděpodobností bude nabídnuta ve veřejné soutěži, do které se může přihlásit každý.

Krajský radní Robert Pisár při návštěvě bývalého internátu v Kraslicích | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Na tahu jsou Kraslice," říká krajský radní pro sociální oblast Robert Pisár, který se byl spolu se starostou Kraslic Romanem Kotilínkem v objektu podívat. Jak upřesnil, vedení kraje je otevřené diskuzi. "Sice existují jakési představy, jak budovu využít, ale zatím nejsou ani nějak konkrétní či jednoznačné. Ať už by ale byly jakékoliv, vždy by jejich realizace znamenala nemalé investice do objektu a případných úprav," řekl Kotilínek. Ve městě chybí například ubytovací kapacity pro větší skupinky turistů nebo zájezdy. Nabízí se otázka hotelového komplexu nebo bytů pro lidi. Část by mohla sloužit seniorům. Může však dojít i k zakonzervování budovy.