Jiřina Deutschová, ředitelka MŠ, Kynšperk

Zdroj: Deník/Roman CichockiVelmi zajímavým počinem nějaké strany či uskupení by bylo to, kdyby konečně u nás v Kynšperku dali do kupy kanalizaci. Jakmile zaprší, máme plné sklepy vody. Táhne se to už dlouhá léta a je to opravdu nepříjmené.