"Celkem máme v Karlovarském kraji k neděli 5. září hlášeno aktuálně 124 pozitivně testovaných, 16 jich je na Sokolovsku, 16 na Chebsku," říká mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková. Ta už v pátek řekla, že řada pozitivních uvádí jako jedním z kontaktních míst Mezinárodní filmový festival, nicméně se podle ní epidemiologickým šetřením nepodařilo prokázat souvislost mezi případy.

Nedobře se vyvíjející se situací se už zabývá i vedení kraje. "Už jsme to řešili i během uplynulého víkendu, a to i s koordinátorkou primářkou Uhlíkovou. Máme rozbor, kde se covid - 19 šíří nejvíce, jedná se o střední školy," konstatuje karlovarský hejtman Petr Kulhánek. Nyní se podle něho čeká, zda je to jen exces spojený se začátkem školního roku. "Trochu nám u nás vázne proočkovanost generace středoškoláků. Domlouváme se proto právě v těchto dnech na promu očkování na středních školách, které by situaci pomohlo," reaguje Kulhánek.

Situace v nemocnicích zatím není špatná. "Ještě v pátek jsme měli hospitalizovaných pět, dnes jsou čtyři, jednoho jsme propustili domů," uvádí Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, pod níž spadá karlovarská a chebská. Všichni jsou hospitalizováni v Karlových Varech a nikdo nebyl očkován. Klid je podle Vladislava Podrackého, mluvčího společnosti Penta, která provozuje sokolovskou nemocnici, stále v Sokolově.

V Chebu je stále klid, ale podle primáře místní interny Stanislava Adamce, který v lednu čelil obrovské koronavirové pandemii, jež se přihnala do Chebska, se to může změnit. "Nárůst pozitivních sleduji, a zřejmě se na tom podepsal filmový festival. Musím to zaklepat, ale u nás zatím nic není. Nevylučuji ovšem, že to tak zůstane," poznamenává primář Adamec.

Pokud by počty nakažených rostly a opět zaplnily nemocnice v Karlovarském kraje, zdravotnický personál už by to podle něho ovšem nemusel ustát. "Situace v Chebu je opravdu špatná, chybí nám stále personál. Tak trochu mám pocit, že jsme v kraji jen do počtu," stýská si primář interního oddělení, který už na jaře pohrozil, že pokud se nenavýší kapacity v chebské interně, dá výpověď. "Stále zůstávám, termín jsem posunul do konce roku. Dovolené jsme nějaké měli, ale když se člověk po volnu vrátí do tohoto vyčerpávajícího procesu, získaná energie rychle vyschne. Doktoři u nás jedou opravdu na doraz," konstatuje Adamec s tím, že kapacitně by v chebské nemocnici potřebovali posílit i další oddělení. "Nedostatek lékařů je problém celého státu, který ho nedokáže řešit. Ten se ve své síle ukáže, až nastanou velké potíže," dodává.

Podle hejtmana Kulhánka vedení kraje situaci v chebské nemocnici řeší. "Je to priorita, kterou se nyní ředitel nemocnice März zabývá. Naším cílem je opravdu navýšit kapacity chebské interny," uzavírá Kulhánek.