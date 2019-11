Zvýšit povědomí o všech typech cukrovky a podpořit programy prevence cukrovky 2. typu. To je hlavní cíl Světového dne diabetu, který se od roku 1991 koná každoročně 14. listopadu.

Cukrovka je jedním z rizikových faktorů pro selhání ledvin. Pacienti jsou pak odkázáni na dialýzu (na snímku). | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

V České republice trpí cukrovkou téměř desetina populace a každý rok přibývá zhruba deset tisíc nemocných. „Cukrovka mi byla diagnostikována v 21 letech,“ říká dnes jednapadesátiletý pan Robert. V době odhalení neměl žádné příznaky, jak sám říká, bylo po revoluci a osvěta, co se týče cukrovky, žádná nebyla. Zvýšenou hladinu cukru mu navíc lékaři zjistili náhodou při předoperačním vyšetření. „Když se teď zamyslím zpětně, nějaké příznaky jsem přeci jenom měl. Svědění kůže, žízeň, únava, větší, než je obvyklá. Po práci jsem si většinou musel jít lehnout, místo abych šel s vrstevníky třeba na pivo. Příznaky byly, ale netušil jsem, že by to mohla být závažná nemoc, natož cukrovka,“ připouští. Začal se tedy léčit, ale byl mladýa předepsaných doporučení příliš nedbal. „To víte, mládí už je takové a cukrovka nebolí,“ říká. Když si po pár letech uvědomil, že je to chyba, dostavily se už komplikace. Začaly ho pálit nohy, málem přišel o zrak, nakonec se přidalo i onemocnění ledvin, což je komplikace, která postihuje každého třetího pacienta s cukrovkou druhého typu. V důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi může totiž dojít k poškození malých krevních cév, včetně cév v ledvinách. Proto jsou důležité preventivní prohlídky, na které by měli častěji chodit právě lidé s cukrovkou či zvýšeným krevním tlakem. „U ledvin nemusíte mít žádné potíže, ale v laboratoři se při vyšetření krve a moči objeví daleko dříve, než začnete jakékoli příznaky hrozícího selhání mít,“ říká primář sokolovského dialyzačního střediska Jiří Vlasák. Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, při kterém lidský organismus není schopen udržet koncentraci krevního cukru v běžných mezích. Častější je diabetes mellitus 2. typu, který souvisí s životním stylem. Není to jen dědičné onemocnění, a proto by se měli mít na pozoru i ti, kteří nemoc nemají v rodině. Pokud diabetes není léčen nebo je léčen nedostatečně, může vést k poškození některých tkání, především očí, ledvin, periferních nervů a cév. Moderní, intenzivní a včasná léčba cukrovky může zabránit závažnému poškození ledvin.