„Vážení komedianti z nadšení a přesvědčení. Letos proběhne v sokolovském divadle již sedmnáctá Čurda. Těšíme se na vás nejen my, takzvaní zákulisáci, ale hlavně diváci. Jen díky vám registrujeme každoročně nárůst diváckého zájmu. A to je skvělé! Protože amatérské divadlení je nádherné a je dobře, že diváci z ulice nacházejí cestu i na tato představení,“ říká za domácí divadlo bez zákulisí Martin Volný.

O Čurdu je mezi ochotníky obrovský zájem. Pořadatele proto vždy čeká nelehký úkol. Musí vybrat ochotnické soubory, které do Sokolova pozvou. Letos vystoupí Divadelní studio D3 z Karlových Varů, dále Amadis Brno, Divadlo JakoHost Plzeň, Divadelní klub mladých z České Lípy, Divadlo pod Petřínem Kampa Praha a také Divadelní spolek Karel Čapek z Děčína. A co znamená čurda? Mezi ochotníky i profesionály je to název pro malou divadelní roli.