Na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech seděl v sobotu na zemi chlapec a těžko se mu dýchalo. Na krku měl měl velký červený flek. Bylo jasné, že má alergickou reakci, která může začít otoky a končit i bezvědomím.

Cvičení záchranářů: Na kolonádě se dusil chlapec, hořela lanovka Imperial | Video: Roman Cichocki

Už tak těžkou situaci zhoršoval navíc fakt, že chlapec ani jeho starší bratr nerozuměli česky, domluvili se pouze německy. Přivolaní záchranáři tak měli nelehkou úlohu. Svůj úkol však zvládli, za přihlížení lázeňských hostů, na jedničku. I to byla jedna z mnoha simulovaných situací víkendové akce, kdy se do lázeňského města sjelo 14 posádek zdravotnické záchranné služby z celé republiky.

V pátek podvečer zase vyjížděli záchranáři k hromadnému postižení osob. Zhruba 50 zraněných a popálených lidí pomáhaly složky IZS zachraňovat z lanovky Imperial, kde došlo cvičně k závadě na elektroinstalaci. Další situaci s oživováním mohli vidět návštěvníci obchodního centra Varyáda. Zde zase jedna z posádek oživovala cvičně dospělého v bezvědomí. Záchranáři mají k dispozici figuríny, které kromě jiného umí i mluvit, sténat, krvácet.

„Robotické figuríny jsou v podstatě téměř reální pacienti, neboť fungují stejně, jako lidské tělo Disponují činnostmi jako je dýchání, srdeční činnost, mrkání, reakce zornic, pocení, vydávání reálných zvuků, krvácení, zástava srdce a mnoho dalšího,“ popisuje Nikola Brizgalová, vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a vysvětlila, že figuríny jsou ovládány prostřednictvím počítače a tak na nich lze nasimulovat reálné situace, které záchranáři řeší i v terénu.

„Těch scénářů je opravdu nespočet a vždy se budeme velmi blížit realitě. To co jsme doposud jen vysvětlovali a popisovali a záchranáři si museli představovat, jim nyní reálně ukážeme a vtáhneme do děje záchranné akce,“ dodala vedoucí střediska.

Nové pomůcky, které jsou na velmi vysoké úrovni a pomohou záchranářům rozvíjet dovednosti, odborné znalosti a navíc se dají využívat i při cvičení základních složek Integrovaného záchranného systému. Záchranáři mají dospělé a dětské figuríny i výcvikové pracoviště pro nové operátory záchranné služby, které dokáže nasimulovat reálný provoz, tedy od přijetí hovoru operátorem, přes vyslání záchranného týmu až po odbornou asistenci pomoci po telefonu do příjezdu lékaře na místo zásahu.

Některá stanoviště se záchranářskými úkoly byla veřejnosti přístupná, zbylé úlohy se odehrály v uzavřených prostorách či lokalitách s omezeným přístupem. Páteční večer cvičili například mimořádnou událost s hromadným postižením osob, která zcela uzavřela pro veřejnost karlovarské Divadelní náměstí včetně omezení linek autobusů MHD. Kromě sedmi hlavních úloh čekal o víkendu záchranáře ještě stejný počet doplňkových mini úloh, které měly za úkol záchranářům z celé republiky ukázat pozoruhodnosti, zajímavosti a krásy Karlovarského kraje. V neděli po poledni akci s názvem Karlovarská P155 zakončila slavnostní spanilá jízda všech 14 vozidel rychlé zdravotnické pomoci za doprovodu PČR z Březové u Karlových Varů, centrem města Karlovy Vary, ulicí Plzeňská, Západní, Bezručova až na silnici R6 ve směru na Prahu.

„Nejednalo se o soutěž, ale o společné cvičení záchranářů spojené s výměnou zkušeností na poli přednemocniční neodkladné péče,“ řekl ředitel karlovarské záchranky Jiří Smetana.