Dlouho očekávaná cyklostezka propojí Chodov a Loučky

Cyklisty dlouho očekávaná cyklostezka z Chodova přes Chranišov do Louček by mohla začít sloužit už na jaře příštího roku. Pohodlnou trasou by mohli začít využívat lidé od dubna 2024. Práce na stavbě jsou v plném proudu.

Probíhající práce na nové cyklostezce | Foto: Deník/Roman Cichocki