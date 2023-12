Už v roce 2024 začne stavba D6 pro obyvatele Karlovarského kraje přepisovat dějiny. V tomto roce se totiž realizace dálnice posune už konečně do karlovarského okresu.

Jde o trasu mezi Karlovými Vary a Bošovem, která je dlouhá přibližně 30 kilometrů a je rozdělena na čtyři etapy. Dvě z nich se začnou stavět v roce 2024, druhá polovina pak o rok později. „V roce 2024 zahájíme výstavbu dálnice na úseku Žalmanov – Knínice o délce 7 kilometrů, který by měl stát 1,77 miliardy korun bez DPH, a také úseku Knínice – Bošov o délce 7,9 kilometru, jehož předpokládané náklady jsou odhadovány přibližně na 3 miliardy korun. Obě části chceme zprovoznit v roce 2027,“ říká Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnice (ŘSD).

Tím ovšem zásadní akce ŘSD na území Karlovarského kraje nekončí. V roce 2024 se totiž začnou také narovnávat nebezpečné serpentiny nad Bečovem nad Teplou. Ty patří k nejnehodovějším úsekům v regionu. „Předpokládaná hodnota celé zakázky je 141 milionů korun bez DPH. Vzhledem k tomu, že akce je naplánována na celou stavební sezónu, tak s ní chceme začít co nejdříve, tedy hned na jaře,“ poznamenává vedoucí provozního úseku ŘSD Karlovy Vary Jiří Baloun.

Připomenul, že nebezpečné bečovské zatáčky se budou narovnávat za úplné uzavírky, a proto budou nařízeny během většiny příštího roku objížďky této lokality. Pro nákladní auta povede trasa přes Bochov, osobní vozidla se serpentinám vyhnou těsně před Bečovem přes některou ze zdejších obcí, konkrétní trasa ještě není stanovena.

„Nevyhovující oblouky se budou narovnávat, a to tak, že někde půjdeme do zářezu, někde se budou dělat násypy, aby jízda byla komfortnější a bezpečnější. Důvod tady opravdu existuje, protože tato silnice patří dlouhodobě k nejvíce nehodovým lokalitám v Karlovarském kraji. Proto kvitujeme, že stavba bude zahájená a snad i zdárně dokončená,“ dodává šéf provozního úseku.

Co se týče komunikací, bude do nich investovat také Karlovarský kraj. „V rámci Integrovaného regionálního operačního programu budou pokračovat stavby zahájené v roce 2023, a to například modernizace silnice – průtah Aší za celkem 113 milionů korun, která bude dokončena na konci roku 2024. Také budeme pokračovat v modernizaci silnice Toužim – Smilov za celkem 82 milionů, termín je opět konec roku 2024,“ informuje mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Jak dále pokračuje, největší akcí v dopravě pro rok 2024 bude výstavba nového mostu nad dálnicí D6, a to v úseku Nové Sedlo – Loket, za celkem 55 milionů korun. Práce mají začít v dubnu a skončit v říjnu roku 2024.

„Z příspěvku Karlovarského kraje bude realizována také rekonstrukce mostu přes Ohři v Lokti, která bude stát 46,4 milionů korun, předpokládaný termín prací je od května do října. Počítáme také s výstavbou kruhové křižovatky v Mariánských Lázních v ulici Plzeňská za 11,3 milionu korun, doba realizace je rovněž duben až říjen,“ nastiňuje mluvčí krajského úřadu.

Kraj bude v roce 2024 myslet i na cyklostezky. V plánu má konkrétně rekonstrukci lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově za 16,8 milionů. Díky příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury se pak staticky zajistí silnice Jindřichovice – Rotava, což bude stát 21,5 milionů korun. „Díky státnímu příspěvku se pustíme i do modernizace mostu v Krásném Jezu za 21,4 milionu korun, modernizace křižovatky v Libavském Údolí, která bude stát stejně, a nebo do statického zajištění silnice ve Velichově za 11,2 milionu,“ uzavírá mluvčí Čmoková.